С днем освобождения родного города, николаевцы!

Как бы ни оборачивалась жизнь, как бы не стремились переписать и перелицевать нашу историю, подчинить её неким сиюминутным политическим интересам, есть знаковые даты, которые невозможно вычеркнуть из человеческой памяти. Одной из таких дат как раз и является 28 марта – День освобождения города Николаева от гитлеровских захватчиков.

Как много радости дарит нам этот праздник! А для всех, кто пережил войну и нацистскую оккупацию, день освобождения родного города, безусловно, является одной из наиболее значительных дат в их жизни.

Сам я – ребенок послевоенного времени. Деды и мать – живые очевидцы тех событий – не раз рассказывали мне о том, как Николаев пережил все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Более двух с половиной лет город был оккупирован немецкими фашистами. Черная ночь оккупации огнем и каленым железом прошлась по судьбам николаевцев, огромное их количество было уничтожено кровавыми гитлеровскими палачами либо насильно угнано на каторжные работы в Германию.

Среди тех, кого угоняли в гитлеровскую неволю, была и мая мама Елена Васильевна, не раз лицом к лицу сталкивавшаяся со смертью. Лишь чудом ей удалось избежать нацистского рабства: она сбежала из колонны обреченных горожан, которых немецкие автоматчики под конвоем гнали на станцию Водопой для отправки в Германию. Всех, кто пытался убежать, немцы травили собаками и расстреливали. И нужно было иметь недюжинную храбрость, силу духа, чтобы выскочить из этой колонны и уйти от погони беспощадных преследователей. Несколько дней моя мама скрывалась в развалинах, с нетерпением дожидаясь прихода Советской армии – армии освободителей.

За всю историю Великой Отечественной войны был единственный случай, когда за проведенную операцию всем её участникам без исключения было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И это было в Николаеве в марте 1944 года. Речь, как вы догадались, идет о беспримерном подвиге 68-ми героев-десантников под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. В состав этого отряда, высадившегося в тылу врага, входило 55 моряков из батальона морской пехоты, 12 саперов и связистов, а также проводник из местных рыбаков.

Фактически все эти люди ради победы над фашизмом добровольно пошли на верную смерть. Их бесконечно атаковали, расстреливали из танков и артиллерии, травили газами с помощью дымовых шашек, пытались сжечь живьем. За двое суток тяжелейших боев десантники отразили 18 атак противника, не раз по радиосвязи вызывали огонь на себя. Им удалось оттянуть на себя значительные силы гитлеровцев, облегчая красноармейцам наступление на Николаев. В общей сложности ими были уничтожены свыше 700 немецких солдат и офицеров. Они спасли от разрушения портовый элеватор и часть сооружений Николаевского морского торгового порта. В конце концов, гитлеровцы, несмотря на многократное превосходство в живой силе и абсолютное преимущество в технике, позорно бежали с поля боя под натиском наступавших частей Советской армии.

Больше ни одна военная операция не была столь высоко оценена советским командованием!

В районе Водопоя немцы сосредоточили значительные силы и не собирались сдавать свои позиции без боя. Здесь, на подступах к тогдашнему Николаеву, произошло тяжелое сражение, в котором погибло немало советских солдат. По воспоминаниям моей мамы, жертв было очень много. В слякотные, промозглые дни 28-29 марта 1944 года она вместе с другими водопойцами помогала собирать и хоронить трупы погибших солдат, собирала и сдавала военным их документы. Об этом страшном эпизоде своей жизни она неизменно вспоминала с содроганием. Тысячи человек тогда были похоронены в братских могилах на старом городском кладбище. И каждый год 28 марта моя мама поминала тех, кто отдал свои жизни за освобождение Николаева.

Прошли годы, город вернулся к мирной жизни, в которой мама вышла замуж, вырастила и воспитала троих детей – двух сыновей и дочку. Сам я воспитал своих детей, а сегодня воспитываю внуков так, чтобы они помнили и почитали День освобождения Николаева. Как депутат городского совета многих созывов, я встречаюсь со своими избирателями, ветеранами и активистами по моему избирательному округу №34. По давным давно заведенной традиции, вместе мы едем в центр города к мемориалу воинов-ольшанцев, вместе возлагаем цветы к подножию памятника тем, кто ценою собственной жизни освободил Николаев от немецко-фашистских оккупантов в далеком 1944 году. А после этого в ресторане обязательно проходит праздничный обед, где мы вспоминаем воинов-освободителей.

К сожалению, время неумолимо. Сегодня ветераны войны – люди крайне преклонного возраста, их остались единицы. Так на моем округе в живых осталось всего лишь несколько участников боевых действий, а когда я здесь впервые весной 2002 года стал депутатом городского совета, их было 127 человек. Еще несколько десятилетий назад в организацию воинов-освободителей Николаева входили сотни людей, а сегодня их осталось только трое. Годы берут свое…

Невозможно выразить словами то чувство благодарности, которое все мы испытываем к ветеранам войны, к освободителям Николаева. В наших сердцах не иссякнет преклонение перед подвигом фронтовиков, тружеников тыла, а так же всех тех, кто восстанавливал из руин и пепла нашу страну. И мы пронесем этот праздник – 28 марта – через всю свою жизнь.

К несчастью, память стирает многое. Та же Европа сегодня лишний раз предпочитает не вспоминать о великом подвиге советского солдата-освободителя. Да, конечно можно долго рассуждать об экспансии Сталина на мировой арене, о насильственном формировании в Восточной Европе т.н. «социалистического лагеря». Но все это не отрицает того факта, что именно народы огромного Советского Союза спасли Европу и весь мир от коричневой чумы нацизма.

Ведь если бы Гитлер смог поработить европейский континент, разве лучше бы нам сегодня жилось? Конечно же нет! Есть очень сильное сомнение даже в том, что многие из нас вообще получили бы право на существование, поскольку нацисты хотели истребить основную часть славянских народов, а оставшихся в живых намеревались использовать в качестве рабов, обслуживающих интересы «высшей расы». Был бы для нас желанным и комфортным такой мир с его человеконенавистническим «новым порядком»? Конечно же нет!

Мы должны помнить свою историю. Никто и никогда не запретит нам говорить правду, отмечать такие знаковые даты как 28 марта, 28 октября и, конечно же, 9 мая.

День освобождения Николаева, День освобождения Украины, наконец, День Победы – это наши общие праздники, праздники наших отцов, дедов и прадедов, день памяти всех, кто сложил голову в борьбе за свободу и мирную жизнь.

А потому, с праздником всех вас, дорогие николаевцы!

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета,

почетный гражданин города Николаева.