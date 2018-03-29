Богоугодное дело - часовня на Кинбурне

На днях на Кинбурнской косе произошло знаковое событие. На часовне, которую я строю за счет собственных средств, был установлен купол и водружен православный крест. Заканчивается ее внутренняя отделка, осталось установить здесь иконы. И затем часовня будет освящена.

Часовня — это по-русски. У нас же, жителей Николаевщины, такие сооружения принято называть по-украински — каплиця. Так привычней и для меня, выходца с николаевского Водопоя, и для большинства николаевцев. Поэтому я всегда так и говорю — каплиця.

Освящение места, где нынче завершается строительство каплиці, было совершено в присутствии представителей средств массовой информации еще в прошлом году при установке закладного камня, в полном соответствии с канонами православной церкви. Вскоре каплиця, как полноценный культовый объект, гостеприимно распахнет свои двери для всех желающих, для всех, кто хочет наедине пообщаться с Богом.

Положа руку на сердце, этот проект оказался для меня довольно дорогостоящим. Но, согласитесь, никакой вопрос не может банально измеряться деньгами, когда речь идет о богоугодном деле. Я всегда придерживался принципа, что нельзя жить самому по себе. Нельзя быть самодостаточным в отрыве от общества и от веры в Творца, нельзя быть богатым, не помогая окружающим тебя людям и не оставив доброго наследия для потомков.

Добрые дела — потребность души человеческой. Так было и так будет всегда.

Реализация такого богоугодного проекта — это и веление сердца, и, должно быть, генетическая память. А гены мне достались еще те! Мои предки — одни из первых поселенцев тогдашнего хутора Водопой. Еще в середине далекого XIX века за свои собственные средства мои прапрадеды Гавриил и Аким Дюмины совместно с купцом Соболевым построили первую капитальную каменную церковь, которая, слава Богу, действует и поныне, пережив мрачные времена безбожия и угрозу физического уничтожения.

«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом», – сказано в библейской книге Притчей Соломоновых. Так оно и случилось: каплиця была построена.

Конечно, реализовать проект на Кинбурнской косе было непросто. Но он для меня уже не первый. В свое время церковь в здешних краях, на Покровских хуторах, построенная еще в дореволюционные времена, долгие десятилетия пустовала, находилась в заброшенном и полуразрушенном состоянии. И тогда я обратил свое внимание на это безобразие.

Примерно два десятка лет назад я инициировал ее восстановление и возобновление служб в этом храме, выделил необходимые для этого дела деньги и материалы. Еще жив, слава Богу, тот священник, вместе с которым мы начали возрождать Покровскую церковь. Собственно, именно тогда, когда мы начали возрождать кинбурнский храм, епархия и определила его приходским священником для покровской православной общины. В результате здесь собралось немало прихожан, люди с чистой и искренней душой потянулись к Богу.

Позднее у меня появилась идея создать каплицю и музей Кинбурнской косы в районе Покровских хуторов. Не хочу сейчас вспоминать о том абсурдном отношении сельсовета и сельского головы, которое они продемонстрировали, когда я решил поделиться с ними своими перспективными задумками. Это отдельная история и, к сожалению, очень печальная, повествующая о нравах некоторых представителей рода человеческого.

Но никакие недоброжелатели не могут отвадить людей от Бога. Так было всегда, еще начиная со времен гонений на первых христиан со стороны воинствующих язычников. А в этой части косы, о которой идет речь, культового сооружения, востребованного, кстати говоря, и со стороны отдыхающих, которых здесь с каждым годом становится все больше и больше, никогда не было.

И вот, наконец, мы сделали это! Двери каплиці отныне будут гостеприимно распахнуты для всех желающих, для всех верующих и страждущих. Мы будем поддерживать здесь строгий порядок, с помощью духовных лиц будем организовывать службы в дни церковных праздников и памятных дат.

Неважно, к какому патриархату, к какой епархии относится наша выстраданная сердцем и душой каплиця. Бог у всех у нас один, просто каждый воспринимает его по-своему. И никому не дано право делить Бога, пытаться его «приватизировать», установить монополию на то, чтобы вещать от Его Имени. И не суть важно, православные мы, католики или протестанты. Главное, чтобы мы искренне верили в Господа нашего и беспрекословно исполняли все заповеди, содержащиеся в Святом Писании. Ведь мы живем и совершаем благие поступки под его покровительством.

Что примечательно, погода в день установки креста над куполом каплички была промозглой, хмурой и ветреной. Но когда мы занялись непосредственными работами по монтажу, тучи тут же рассеялись и засверкало яркое весеннее солнце. Сам Господь Бог, должно быть, оценил наши благие деяния. А ведь сколько было проблем чисто бюрократического характера с выделением маленького земельного участка под эту богоугодную новостройку, как нам только не вставляли палки в колеса! Так, как пытались поступить с нами, могут поступать лишь безбожники или, как говорят в народе, иваны, родства не помнящие — люди, в душах которых нет ни Бога, ни осознанной исторической памяти.

Я рад тому, что сделано. Я чист перед собственной совестью, ибо выполнил давнее обещание, которое дал самому себе и жителям Кинбурнской косы. Отныне православной капличке на Кинбурне — быть!

А дальше обязательно наступит время реализации наших новых подвижнических планов. Я верю, что руководство местного самоуправления в николаевской части Кинбурна обновится, и новые лидеры здешней громады, которые придут к власти, помогут нам реализовать планы создания музея Кинбурнской косы с выставочной галереей и мастерской для художников и скульпторов. Это будет наш общий храм изобразительного искусства, воспевающий уникальные природные красоты косы, ее историю и живущих здесь людей. Главное — найти взаимопонимание, тем более, что денег от громады мы не просим ни копейки.

Это не моя, а наша общая каплиця. И музей будет нашим, общим.

А пока поздравляю всю верующую братию Кинбурнской косы с тем, что наша задумка сбылась и прекрасное богоугодное дело близится к своему логическому завершению.

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета,

почетный гражданин города Николаева,

член Национального союза журналистов Украины.