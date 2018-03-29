На николаевской Нижней Набережной снова провалился тротуар

В Николаеве на Нижней Набережной у места швартовки прогулочных кораблей провалилась тротуарная плитка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, провал образовал яму размером примерно 50 на 60 сантиметров. На ее дне лежит плитка и песок. Пока что провал ничем не огражден и работы по его ликвидации не ведутся.

В то же время возле Ингульского моста кто-то повредил фонари. Дырки в них напоминают следы от пуль. Редакции не удалось связаться с директором департамента ЖКХ Андреем Палько, в пресс-службе также не ответили.

Напомним, что летом на Набережной Николаева провалился тротуар, образовав котлован посреди пешеходной зоны.