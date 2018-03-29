В Николаеве «один из депутатов» незаконно установил будку – мэрия обещает ее снести

В Николаеве 29 марта на улице Крылова без разрешительных документов поставили будку по продаже воды.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

Он напомнил, что ранее данные типы киосков подозревали в распространении гепатита. На тот момент городская власть провела ряд проверок, которые показали, что многие из них стоят без каких-либо разрешительных документов и большинство киосков демонтировали.

«Я думаю, все помнят одного из депутатов городского совета, который громче всех пиарился на этой проблеме, давал гневные комментарии. Уже тогда было понятно, что он преследует свои корыстные цели. Сегодня эти цели обрели ясные очертания. На место убранного нами киоска сегодня поставили другой киоск. Тип этого киоска на удивление совпадает с теми же киосками, которые раньше в разной стадии готовности были замечены на площадях одного депутата. Я думаю, всем стало понятно, что за громкими и пафосными речами этого депутата стоит банальный передел собственности и желание заменить все киоски с водой на свои, с непонятно в каком кране набранной водой сомнительного качества», - заявил он.

Также Ермолаев добавил, что эта будка будет в скором времени демонтирована, поскольку на место, на которое ее поставили, уже выписан акт демонтажа.

«Ну и с этим депутатом в общем-то все всем ясно», - добавил он, не указав фамилию депутата.

Ранее депутат городского совета от фракции «Самопомощь» Светлана Таранова также заметила незаконную установку данной будки.

«Эта улица (Крылова, - ПН) славится незаконными киосками, крышуемыми депутатами», - прокомментировала она.

Напомним, что в Николаеве в микрорайоне Намыв демонтировали незаконный кофейный МАФ, который поставили ночью.