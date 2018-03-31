Николаевцев зовут «пролить кровь» ради спасения других жизней

С 2 по 6 апреля в Николаеве пройдет VII волна Всеукраинского благотворительного проекта «Помочь может каждый».

Соответствующая информация появилась на странице одноименного мероприятия в Facebook, сообщает издание «NikLife».

Присоединиться к проекту очень просто. В начале нужно тщательно изучить критерии, которым должен соответствовать донор. После необходимо заполнить небольшую анкету участника. Далее сдать кровь в донорском центре города, предварительно подготовившись к процедуре.

Организаторы отмечают, что опубликованные в сети совместные фото со своими единомышленниками или селфи с медсестрами смогут популяризировать донорство крови в Украине, и тем самым помочь тем, кто действительно в этом нуждается.