Двое николаевских военнослужащих удостоены награды «Народный герой Украины»

Командир батальона 36-й бригады морской пехоты Виктор Сикоза и экс-боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Терещенко удостоены негосударственной награды «Народный Герой Украины».

Об этом сообщает «Цензор».

27-я торжественная церемония награждения негосударственной наградой «Народный Герой Украины» состоялась 31 марта в Днепре в зале областной госадминистрации.

Виктор Сикоза Александр Терещенко

Список награжденных

посмертно:

Александр Вохрамеев, 93-я бригада

Максим Ридзанич, 90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81 отдельной аэромобильной бригады

Андрей Гуричев, 57-я бригада

прижизненно:

Сергей Федосенко, 25-й батальон

Олег Копычинский, 30-я бригада

Александр Колодяжный, 74-й отдельный развед батальон

Владимир Васянович, 5-й батальон УДА

Юрий Брехаря, 40-й отдельный мотопехотного батальон "Кривбасс"

Александр Борисов, командир отделения 40-го отдельного мотопехотного батальона 17 танковой бригады

Иван Шостак, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Виктор Сикоза, 36-я бригада морской пехоты

Александр Терещенко, 79-я десантная бригада

Алексей Чабан, 17-я танковая бригада

Роман Жованик, 128-я бригада

Валерий Сарбаш, друг Дельфин, 5-й батальон УДА

Тенгиз, доброволец

Иван Калашников, 2 батальон 95-й бригады

волонтерские награды:

Татьяна Губа

общественная организация "Восток и Запад едины" (руководитель Владимир Канищев, активные члены волонтерской группы из Донецкой области Владимир Авдеев, Эдуард Хатмуллин).

Напомним, что николаевец Александр Терещенко, рискуя собой, во время обороны Донецкого аэропорта спас своих боевых товарищей. Он отбросил снаряд, попавший на позиции украинских воинов, но из-за взрыва потерял обе руки.

Командир батальона 36-й бригады Виктор Сикоза ранее был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.