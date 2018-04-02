Эксперты по черепу воссоздали лицо кроманьонца, который жил на Земле 28 тысяч лет назад

Ученые провели повторное исследование найденного в 1868 году на территории Франции черепа кроманьонца.

Об этом сообщает «Голос українскою».

Воссоздав вид первобытного человека, специалисты обнаружили большое количество доброкачественных опухолей у него на лице.

В 1868 году археологи нашли возле села Лес-Езы человеческий череп. Уникальная находка дожила до наших дней, а нынешние технологии позволили установить ее возраст. Череп принадлежит 50-летнему кроманьонцу, жившему на Земле около 28 000 лет назад. С помощью компьютерного моделирования ученые пририсовали первобытному человеку кожный покров, обнаружив множественные доброкачественные опухоли на лице.

Как отмечается, опухоли возникли из-за невриномы (наследственные опухоли) и достаточно распространены в наши дни.

Напомним, что в египетской провинции обнаружили жреческий некрополь начала эпохи Птолемеев.