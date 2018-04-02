Супрун в отставку: в Николаеве митинговали против «убийственной» медреформы

В понедельник, 2 апреля под зданием Николаевской областной государственной администрации прошел митинг за отставку и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на мирную акцию протеста собралось около 80 человек. В руках митингующие держали плакаты с надписями: «Министр захоронения, доктор смерть вон из Украины», «Пока вы реформируете украинцы умирают», «Супрун в отставку», «Супрун вон с должности министра» и «Медреформа – закрытие больниц».

Что касается самой реформы, то многих не устраивает отмена флюорографии, введение парамедиков и разделение скорой помощи на экстренную и «не очень» экстренную, кроме этого митингующие требовали обеспечить соблюдение конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание.

Организатор митинга Евгений Великий - Я хочу, чтобы Супрун ушла в отставку, чтобы на ее место пришел более умный и профессиональный человек, - заявил организатор митинга Евгений Великий, - а еще гражданин Украины, а не засланный варяг, - добавил кто-то из пришедших.

Также, у организаторов в планах был сбор подписей за отставку Ульяны Супрун, которую впоследствии намеревались отправить Президенту Украины Петру Порошенко. Однако в ходе самого митинга, организаторы приняли решение перенести все в электронную петицию.

- Сегодня одна проблема – медицинская реформа, которую я считаю убийственной для всего нашего народа. Министр (Ульяна Супрун, - ПН), которая сегодня стоит у руля, у власти она проводит такие реформы, которые наш народ не переживет, - отметил Великий.

Кроме этого, жительница Николаева Марина Рашкова заявила, что в Украине к такой реформе не готовы:

- Возьмем Польшу, в которой тоже проходила медреформа, 5 лет она готовила парамедиков, они открыли свою академию, подготовили профессионалов… Наши «скорые», они в таком состоянии, что они вообще не могут ездить по нашим дорогам…Нужно подготовить кадры, не может человек, который является водителем скорой помощи стать медиком, предоставлять экстренную помощь людям. Кто может сказать разницу между тем, когда нужно вызывать экстренную скорую помощь, а когда просто медицинскую помощь? Людям будет очень тяжело, и в первую очередь тем, кто живет в селах.

Напомним, 30 января, в Украине вступил в силу закон о медреформе. Стоит отметить, что 59 депутатов Верховной Рады попросили Конституционный Суд проверить на соответствие Конституции закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» от 19 октября 2017 года.