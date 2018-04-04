В Николаеве произошел церковный конфликт из-за храма Святого Александра Невского

В Николаеве священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Тарас Глубиш заявил, что Николаевская епархия УПЦ КП пытается незаконно захватить храм Святого Александра Невского.

Об этом он рассказал в среду, 4 апреля, на встрече с представителями СМИ.

Отметим, что отца Тараса отстранили от служения в храме, а 3 апреля руководителем религиозной громады стал Владимир Сеньковский.

По словам иерея Глубиша, давление происходит со стороны Николаевской епархии УПЦ КП и влиятельных в Николаеве людей.

- Не секрет, что мы вышли из-под юрисдикции Киевского патриархата, и из-за этого совершаются законные и незаконные действия со стороны представителей митрополита Владимира (митрополит Николаевский и Богоявленский - ПН) и других влиятельных людей города Николаева. Они предлагают мне с общиной покинуть добровольно храм и уйти на новое место, поскольку они считают, что этот храм принадлежит Киевскому патриархату. Пока я не буду называть тех, кто на нас пытается давить, но это достаточно влиятельные люди для города. Как дальше будет - посмотрим. Я предлагал делать все через суд, но они решили пойти другим способом, - рассказал он.

Тарас Глубиш Тарас Глубиш

Отметим, что представители общины поддерживают священнослужителя и против того, чтобы настоятелем был кто-то другой.

- Мы будем отстаивать интересы отца Тараса и наши интересы. Если они силой, не хотят по закону, значит и мы будем силой отстаивать. Мы вложили много сил в этот храм, благодаря всем людям храм восстановился. А в итоге хотят отобрать. Наш священник очень порядочный и очень честный человек и так поступать с ним – не по-христиански, - заявила одна из прихожан.

Отец Тарас заявил, что никто не может решать за них, к какому патриархату должен принадлежать храм.

- Все нужно делать в рамках закона и закон позволяет это сделать. Есть община - собрание определенных людей, и они решают, хотят ли они быть в Киевском патриархате или нет. Все зависит от общины. Именно община опекается храмом, - прокомментировал он.

В свою очередь священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери отец Роман, выступил спикером от Николаевской епархии и объяснил, почему отца Тараса отстранили от храма. Судя по его словам, теперь отец Тарас принадлежит к Церкви истинно православных христиан Греции.

- Был ряд нарушений, которые совершил отец Тарас, и согласно канонам, он не имеет права сейчас служить в храме. Отец Тарас сказал, что он в Греции перекрестился, перевенчался и перерукоположился, что является грубым нарушением канонов. На данный момент священником назначили уже другого, а именно Владимира Сеньковского – капеллана Национальной гвардии, - сообщил он.

Прокомментировал священнослужитель и перерегистрацию храма.

- Церковь истинно православных христиан Греции не зарегистрирована официально в Николаеве, то есть, он просто представляет несуществующую в городе общину. И представлять церковь он не может, поскольку, повторюсь, он отстранен от должности настоятеля храма, - заявил он.

Также он добавил, что храм принадлежит Николаевской епархии УПЦ КП, а не лично громаде.

- Сначала здание храма находилось на балансе города, а позже его передали Киевскому патриархату. Храм не является частной собственностью. Помогал реконструировать храм горсовет, нельзя говорить, что здесь только заслуга отца Тараса, - сообщил отец Роман.

По словам отца Романа, никакого давления ни со стороны церкви, ни со стороны властей не было.

- Это все фейк, как и сегодняшняя новость о захвате. Мы приезжали туда и никого, кроме отца Тараса, не увидели. В конце марта тоже была встреча с общиной, на которой я им все объяснил и обошлось без взаимных обид, - рассказал он.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, представляющий Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещал своим священникам посещать и поддерживать военных в зоне Антитеррористической операции.