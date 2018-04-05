В николаевском интернате запустили новую котельную – глава облсовета поддержала энергосберегающую инициативу

В среду, 4 апреля, в коммунальном учреждении «Общеобразовательная школа-интернат 1-3 ступеней всеобщего профильного образования и комплексной реабилитации» глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко осмотрела новую энергосберегающую котельную.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета.

До 1 февраля этого года все помещения учреждения отапливались исключительно при помощи газа. В то же время директор заведения поставил решил внедрить энергосберегающие технологии альтернативного отопления, которые в дальнейшем позволят экономить бюджетные средства.

Перед основными работами специалисты ООО «Альмера» провели энергоаудит зданий. Они также разработали, изготовили и установили оборудование. Сооружение и монтаж модульной котельной длился две недели. Четыре месяца подряд изготовлялась техническая документация. Ориентировочная стоимость проекта составила шесть миллионов гривен.

По предварительным подсчетам администрации школы-интерната эксплуатация альтернативной котельной высвободит около 170 тысяч гривен в год.

«Предприятие, которое реализовало этот проект, выступило настоящим партнером для нашего коммунального заведения. Кроме экономии средств, тепла для детей еще и имеет место социальная поддержка. Это и подарки детям, оборудование для столовой. Приятно, что в сотрудничестве ООО «Альмера» и учебного заведения заложено европейский принцип. То есть, не только бизнес и деньги, но и социальная составляющая», – отметила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, которая также огласила благодарность от обласовета директору фирмы Ивану Утюжникову за весомый вклад в реализацию альтернативного отопления на Николаевщине.

«При отоплении используются пеллеты. Благодаря сотрудничеству учебного заведения и компании «Альмера», в лице директора Ивана Утюжникова, у нас появилась такая котельная. На сегодняшний день это не только отказ от голубого топлива, но и значительная экономия бюджетных средств», - отмечает директор Валерий Лысенко.

Кроме того, директор школы-интерната в дальнейшем планирует найти спонсоров для установки солнечных батарей, что позволит освободить еще больше средств для нужд учреждения.