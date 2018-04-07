На Южно-Украинской АЭС на 3,5 месяца отключили третий энергоблок

В субботу, 7 апреля, Южно-Украинская атомная электростанция в 02:39 отключила энергоблок №3 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток.

Об этом говорится в сообщении на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Основные работы, которые запланированы для выполнения: средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны; капитальный ремонт и техосвидетельствование главного циркуляционного насоса №1, парогенераторов №1 и №2, теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности, подогревателей высокого давления; модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и системы аварийного электроснабжения; разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке при запроектных авариях.

Также отмечается, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне природных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и по состоянию на 7 апреля он составляет 0,1 мкЗв/ч.

Напомним, что в феврале на Южно-Украинской АЭС для проведения планового ремонта отключили второй энергоблок.