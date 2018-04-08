На Донбассе артиллеристы прошли полосу препятствий и определили лучший расчет

Соревнования между артиллеристами военных частей, выполняющих боевые задачи на востоке Украины и находящихся в районах отвода, продолжались в течение пяти дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«До самого объявления результатов конкурса судейская комиссия, в которую вошли лучшие офицеры-артиллеристы АТО, выдерживала интригу и держала в напряжении всех его участников. Двенадцать боевых артиллерийских расчетов, в частности реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», 152-мм самоходной гаубицы 2С3 «Акация» и 122-мм гаубицы Д-30 боролись за право называться лучшими в специальной и спортивной номинациях конкурса», - говорится в сообщении.

Полоса препятствий состояла из девяти этапов.

Первенство среди расчетов 2С1 завоевали артиллеристы из Кривого Рога. «Серебро» досталось артиллеристам из морской пехоты. Третьими в рейтинге был расчет 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» с ДШВ.

Победу среди расчетов 152-мм самоходной гаубицы 2С3 «Акация» получили представители отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Вторыми были артиллеристы одной из механизированных бригад ОК «Запад». А почетное третье место - у артиллеристов из отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Среди участников на БМ-21 «Град» лучшими стали представители морской пехоты. Вторыми - ребята из Кривого Рога. А почетное третье место получили участники из отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Все призовые места артиллерийских расчетов 122-мм гаубицы Д-30 - за десантниками из трех разных бригад.