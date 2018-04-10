Сенкевич хочет создать в Николаеве муниципальную полицию, которая будет сносить незаконные «будки»

Городской голова Александр Сенкевич убежден, что в Николаеве необходимо создать муниципальную полицию.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

По его мнению, муниципальная полиция должна помогать решать вопросы, связанные с благоустройством города.

- В Николаеве необходимо создать муниципальную полицию. В Харькове, Киеве, Львове, Одессе она уже есть. Ее можно будет привлекать для выполнения работ по демонтажу нелегальных объектов, для изъятия незаконных предметов, - сказал Александр Сенкевич на аппаратном совещании 10 апреля.

Николаевский городской голова дал поручение детально проработать этот вопрос и подготовить предложения о создании такого органа.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине количество «дружинников» с травматическим оружием почти равно количеству полицейских. Напомним, что владелец николаевского рынка «Юлиана-Сервис» Алладин Магеррамов, который устроил стрельбу и разбил женщине голову, владеет оружием на правах «дружинника».

Отметим, что народный депутат Мустафа Найем в свое время выступил с критикой муниципальной охраны Одессы.