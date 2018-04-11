Шанс на перезагрузку власти в Николаеве есть. Воспользуются ли им?

Как я посмотрю, в Николаевском городском совете продолжаются политические игры вокруг ситуации с возвращением в мэрское креслоАлександр Сенкевич и его дальнейшего сосуществования с городским советом.

С возвращением в свое кресло после решения суда (пусть и первой инстанции) Александр Сенкевич, по большому счету, «обнулил» свое «чиновничье прошлое» и имеет все шансы начать действовать с «чистого листа». Оценки его заявлениям и действиям, как публичным, так и латентным, оставим на будущее. Еще не время. Сегодня мяч на его поле. А вот депутаты, похоже, уже утратили инициативу и вынуждены ожидать нового шанса на то, чтобы сделать свой ход.

Несмотря на это, в последние дни в публичное поле пробивается информация о том, что то тут, то там депутаты городского совета от разных фракций собираются групками для обсуждения своих дальнейших действий, направленных то ли на подачу апелляции на решение Центрального суда города Николаева, который восстановил Сенкевича, то ли на перегруппировку внутри городского совета с целью выстроиться в боевые порядки для противостояния мэру.

Исходя из логики политического процесса, любые действия депутатов городского совета, как минимум ближайшую неделю, будут выглядеть не иначе, как попытка шантажа вернувшегося городского головы. Так вот, депутаты не должны шантажировать мэра, ведь политически они это право утратили. Следовательно, ни о какой подаче апелляции по вопросу восстановления Сенкевича сегодня речи не идет.

Отдельный вопрос о перегруппировке «боевых порядков», естественно, с возможной заменой полководца в городском совете. О желании сменить Тетяна Казакова на посту секретаря городского совета в слух уже говорят несколько групп влияния. Как мне кажется, на данный момент эта затея малоперспективна, ведь она может увенчаться успехом, как бы этого кому-то не хотелось, только при непосредственном желании целого ряда действующих лиц. А среди них не последнюю роль будут исполнять сами Татьяна Казакова и Александр Сенкевич.

После оглашения решения Центрального суда, многие, кто следит за местной политикой и пытаются «делать ставки» с прицелом на будущее, задают мне один и тот же вопрос. Он касался и касается позиции ОГА в вопросе областного центра. Признаюсь, этот вопрос уже изрядно начал меня доставать. Понимаю, что некоторые просто не хотят в это верить, потому что так будет скучно жить. Согласен, что намного интереснее придумать себе черно-белую версию с антигероем и в нее уверовать. Но, к сожалению для кого-то (в том числе и для меня), и ОГА, иОлексій Савченко находились и находятся над процессом и никак не вмешиваются в происходящее. Действующие лица – все на виду.

Вопрос о готовности Сенкевича сделать последний шаг актуальности не утратил, а по городскому совету и так все давно понятно.

Освежил в памяти собрание николаевских народных депутатов в здании ОГА на четвертый день после импичмента Сенкевича, когда им рассказали об уходе кое-кого «из дверного проема». Что происходило после этого, мы все видели. Почему-то вспомнились советы многих о необходимости вмешательства в ситуацию по городу и однозначные ответы Савченко, что вмешательства не будет. Вот так и пришло все к status quo. Теперь основной вопрос – как именно распорядятся шансом на перезагрузку все действующие лица?