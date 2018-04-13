В России суд постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram

Таганский районный суд Москвы ограничил доступ к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации, блокировка мессенджера начнется немедленно.

Соответствующее решение огласила судья Юлия Смолина, передают российские СМИ.

Сообщается, что суд разрешил немедленную блокировку Telegram в России еще до вступления решения в законную силу. Также сообщается, что представители компании просили перенести заседание, однако ходатайство было отклонено.

Отметим, блокировка Telegram является ответом российских властей на отказ передать Федеральной службе безопасности РФ ключей шифрования от переписки пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал в суд на Telegram. До этого 20 марта Верховный суд РФ отказался отменить приказ ФСБ о передаче ключей от переписки. Сразу после решения Роскомнадзор потребовал от Telegram выполнить обязательства. У компании было 15 дней на передачу информации.