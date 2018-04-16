В Николаеве неизвестные исписали салон-парикмахерскую рекламой наркотиков

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2838 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1702)   
В Ингульском районе Николаева неизвестные разрисовали баллончиками парикмахерскую.
 
Об этом идёт речь в сообщении, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
 
Так, двое молодых людей ночью с помощью баллончика написали на помещении, в котором располагается салон-парикмахерская, рекламу наркотиков. 

Стоит отметить, что на улицах города довольно много мест исписанных рекламой наркотиков, ранее соответствующие фотографии выкладывал экс-прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция для борьбы с рекламой наркотиков хочет ловить на улицах людей с баллончиками краски. 

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество