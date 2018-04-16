В Николаеве неизвестные исписали салон-парикмахерскую рекламой наркотиков

В Ингульском районе Николаева неизвестные разрисовали баллончиками парикмахерскую.
Об этом идёт речь в сообщении, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
Так, двое молодых людей ночью с помощью баллончика написали на помещении, в котором располагается салон-парикмахерская, рекламу наркотиков.
Стоит отметить, что на улицах города довольно много мест исписанных рекламой наркотиков, ранее соответствующие фотографии выкладывал экс-прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко.
Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция для борьбы с рекламой наркотиков хочет ловить на улицах людей с баллончиками краски.