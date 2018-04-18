Платформа деловых людей и паблик-ток с успешными спортсменами: В Николаеве проходит фестиваль «Верь в себя»

В среду, 18 апреля, в Николаеве, возле концерт-холла «Юность» на проспекте Богоявленском проходит молодежный информационно-мотивационный фестиваль «ВЕРЬ В СЕБЯ», организованный Николаевским областным центром занятости при поддержке облгосадминистрации и городского совета.

В рамках фестиваля проходит ярмарка предприятий - презентационная платформа деловых людей «Секреты успеха». Более тысячи николаевцев, в основном молодежь, которая планирует свою карьеру, пришли познакомиться с успешными работодателями, узнать о возможностях трудоустройства на их предприятиях в будущем.

- Здесь 20 предприятий и 2 учебных заведения Николаева и области демонстрируют свою продукцию и проводят мастер-классы, делятся секретами успеха своих предприятий. Николаевская областная служба занятости представляет почти 1700 вакансий, которые сегодня есть в нашей базе данных, а также мы проводим профориентационное тестирование всех желающих, – рассказал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Также в ходе фестиваля организован паблик-ток – площадка для общения молодежи с успешными николаевскими спортсменами, предпринимателями, управленцами. Ее цель – способствовать профессиональному самоопределению и успешной профессиональной реализации молодежи посредством наглядной демонстрации примеров успешных профессиональных личностей.