Николаевская спецрота полиции получила в свое пользование два служебных внедорожника

В Николаеве 18 апреля автопарк роты полиции особого назначения пополнился двумя служебными внедорожниками – «Мitsubishi Outlander» и «Renault Duster».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ключи от автомобилей спецназовцам вручили и.о. заместителя начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев и начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Сергей Игнатьев. Обращаясь к бойцам, Ахрамеев отметил, что сегодняшнее событие – это еще один шаг к совершенствованию правоохранительной системы.

- От надлежащего обеспечения условий службы зависит и качество выполнения возложенных на полицию обязанностей, о чем постоянно заботится руководство Нацполиции и Главного управления. Надеюсь, что современный транспорт будет способствовать еще более эффективному реагированию на преступления и события, которые случаются на Николаевщине, а вы сможете вовремя быть там, где крайне нужна ваша помощь, успешно выполняя сложные и ответственные задачи, - отметил Ахрамеев.

В свою очередь командир спецподразделения Евгений Шостак заверил, что высказанные надежды будут оправданы, поблагодарил за поддержку и вместе с подчиненными сразу же после торжеств протестовал внедорожники на скорость и мощность.

Напомним, что ранее николаевской полиции передали патрульный катер.