«Участок должны возвратить городу в первоначальном виде»: Суд подтвердил, что заправка «ОККО» в Николаеве незаконна

Незаконную заправку «ОККО» в Николаеве, которая располагается на пересечении улиц Генерала Карпенко и Мореходной необходимо снести, а земельный участок вернуть городу.

Об этом во время сессии Николаевского городского совета сообщила депутат Татьяна Суслова.

Так, она сообщила, что Апелляционный суд города Одессы и Административный суд Николаева подтвердил законность городского совета при разрывании договора с арендатором.

- 29 августа 2016 года Николаевским городским советом было принято решение о разрывании договора аренды земли от 25 мая 2015 года и отмене градостроительных условий на земельные участки, которые находятся на пересечении улицы Карпенко и улицы Мореходная. Речь идет о заправке «ОККО». Естественно застройщик не согласился с таким решением и подал иск в суд про отмену нашего решения. Вопрос рассматривался в судах - Апелляционном и Административном, на протяжении целого года. Судами было принято решение о том, что наше решение остается в силе, «набрало чинності». Прошу дать поручение соответствующим службам - управлению архитектуры и земельному управлению, кроме того указано, что контроль возложен на профильного заместителя голова - на сегодняшний день это Юрий Андриенко, чтобы произошла имплементация этого решения, и оно было выполнено в полном объеме. То есть земельный участок должен быть возращен городу в том виде, в котором он был взят. И отменены все градостроительные условия на начало и окончание строительства, - сообщила Суслова.

В свою очередь, секретарь горсовета Татьяна Казакова поручила вице-мэру по земельным вопросам Юрию Андриенко ознакомиться с данными решениями суда и работать в данном направлении.

Напомним, что ранее депутат от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка заявлял, что николаевская «Самопомощь» лоббировала интересы «ОККО».

Также, экс-глава фракции «Самопомощь» Сергей Исаков заявил, что в Николаев приезжал один из руководителей «Самопомощи» для того, чтобы обсудить вопрос строительства заправки «ОККО» на пересечении улиц Мореходная и Карпенко.

При этом, городской голова Александр Сенкевич заявлял, что никак не связан с заправочным бизнесом, и что при нем земля под строительство АЗС не выделялась.