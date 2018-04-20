«Гринпис» отвез группу школьников в океанариум, в котором вместо морских животных плавал мусор и пластик

Международная экологическая организация «Гринпис» набрала группу детей для поездки в океанариум, где вместо морских животных в воде плавал мусор.

Об этом сообщает Bird in Flight, ссылаясь на The Drum.

Так, в рамках проекта Ocean of the Future, детям показали, как океан будет выглядеть в будущем, если человечество не начнет предпринимать шаги по защите окружающей среды.

Отмечается, что акция прошла в поддержку петиции «Гринпис», которая призывает крупнейшие торговые сети Великобритании сократить использование пластиковых пакетов.

Ранее сообщалось, что новая оценка размеров мусорного пятна в Тихом океане увеличила его до размеров, в три раза превышающих территорию Франции.