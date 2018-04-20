Николаевская полиция и спецназ провели масштабные учение с захватом турбазы и освобождением заложника

В микрорайоне Варваровка в Николаеве 19 апреля полиция с привлечением спецподразделений провела учения по освобождению инкассатора, которого разбойники взяли в заложники и удерживали на заброшенной туристической базе.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«По улице Спортивной двое злоумышленников в масках со стрельбой остановили инкассаторский автомобиль, ранили одного из служащих и завладели двумя сумками с 5 миллионами гривен и 80 тысячами долларов США. Захватив в заложники инкассатора, преступники скрылись на автомобиле «ВАЗ-21099», – рассказали в полиции о легенде учений, при которых также вводились в действие специальные полицейские операции «Заложник» и «Гром».

Уже через час с момента условного нападения на инкассаторский автомобиль благодаря оперативным подразделениям полиция обладала достаточной информацией о преступниках.

Во время преследования, вооруженные автоматами и гранатами «нападавшие» бросили свой транспорт на проезжей части дороги, а сами спрятались на территории заброшенной туристической базы в микрорайоне Варваровка.

Условные разбойники прикрывались заложником и требовали от полицейских предоставить транспорт для побега. Силовики мгновенно окружили помещение и ограничили временно движение любого автотранспорта, а также заблокировали возможные пути бегства и выезды.

На месте также работала специальная группа переговорщиков. Присутствие заложника значительно осложняло ситуацию. Преступники открывали в сторону полицейских автоматные очереди и бросали гранаты, поэтому к их задержанию и освобождению человека приступил «КОРД».

Бойцы попадали на территорию турбазы из реки на ведомственном катере и за считанные минуты без единого выстрела профессионально задержали и разоружили нападавших, а заложника освободили.

К проведению масштабных учений были задействованы более полутысячи полицейских: бойцы всех спецподразделений (КОРД, роты полиции особого назначения, батальона «Николаев»), сотрудники Главного управления, отделов полиции в районах, патрульные полицейские, в том числе отряд тактико-оперативного реагирования. Кром того привлекались взрывотехники, кинологи со служебными собаками, конвоиры, следователи, оперативники, криминалисты, полицейские охраны, а также нацгвардийцы, спасатели и медики.

В полиции по тревоге подняли личный состав Николаевского главка и развернули деятельность Ситуационного центра. Все работали в условиях, приближенных к реальным, совместно, согласованно и под пристальным наблюдением специалистов-тренеров с Национальной полиции Украины.

По завершению тренировок руководство Главного управления Нацполиции в Николаевской области и представители Национальной полиции Украины подвели итоги и проанализировали действия каждого подразделения. В общем, николаевские правоохранители сработали на должном уровне: эффективно и профессионально, о чем свидетельствует успешное завершение спецоперации, отсутствие условных раненых и погибших. Однако, выявленные в ходе учений определенные недостатки, свидетельствуют о том, что есть еще над чем работать для совершенствования своих умений.