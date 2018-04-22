«Ребенок весом в 1 килограмм»: В Киеве в Институте сердца врачи провели уникальную операцию

В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины врачи провели уникальную операцию. Пациентом стал недоношенный ребенок весом в 1 килограмм.

Об этом пишет на своей странице в Facebook кардиохирург Назар Озерянский.

«Выполнено резекцию коарктации аорты (критическое сужение крупнейшего сосуда). Ребенок в стабильном состоянии, прогноз позитивный», — рассказал он.

Также сообщается, что мальчик родился всего лишь на 27 неделе беременности.

Напомним, в Мариуполе врачи провели уникальную операцию, вытащив неразорвавшийся снаряд из ноги бойца АТО.