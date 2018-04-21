В США тысячи школьников и студентов вышли на митинг за ужесточение контроля над оружием

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В США тысячи студентов и школьников вышли на акцию протеста с требованием ужесточить законодательство о контроле над оружием после стрельбы в школах.

Об этом сообщает CBS.

Акция совпала с 19-й годовщиной массового убийства в школе Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, когда погибли 12 учеников и один учитель.

В мероприятиях приняли участие студенты из более чем 2 600 школ и учреждений. Это уже вторая массовая акция после того, как 14 февраля этого года в средней школе Parkland во Флориде семнадцать студентов и взрослых были застрелены подростком из автоматической винтовки.

Студенты несли плакаты с лозунгами «Мне надо беспокоиться об уроках, а не об оружии» и «Достаточно».

Тарас Леонтян

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русскийобщество