На николаевском полигоне прошли учения подразделений охраны ВВС

На полигоне «Широкий лан» в Николаевской области прошли тактико-специальные учения подразделений охраны частей воздушного командования «Юг».

Об этом сообщается на странице Воздушного командования «Юг» в Facebook.

Первый день на полигоне был целиком посвящен обустройству палаточного городка. Далее по плану были проведены занятия по изучению материальной части, тактико-технических характеристик оружия, особенностей ее боевого применения, требований руководящих документов и правил стрельбы.

Дополнительно проводились занятия по инженерной подготовке, а именно по обустройству и маскировке огневых позиций. Во время занятий по медицинской подготовке особое внимание уделялось практическим навыкам по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя.

Кульминацией учений стали практические боевые стрельбы. Подразделения, которые охраняют военные аэродромы, позиции радиотехнических и зенитных ракетных войск, продолжали совершенствовать навыки владения штатным оружием, отражая условные нападения противника с земли и с воздуха днем и ночью.

Впервые за время проведения подобных тактико-специальных занятий был проведен конкурс на лучший боевой расчет зенитной установки ЗУ-23-2 воздушного командования «Юг». Его победителями и призерами стали расчеты в/ч А0639, в/ч А2171 и 3-го подразделения в/ч А2183. Теперь они будут защищать честь воздушного командования «Юг» на первенстве Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что в составе всех трех расчетов, занявших призовые места на конкурсах, были бойцы и командиры, которые имеют боевой опыт, полученный во время участия в АТО.