В Киеве националисты сожгли лагерь ромов в парке на Лысой горе

В субботу, 21 апреля, в Киеве представители националистической организации «С14» сожгли лагерь ромов на Лысой горе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур.

«Цы ...ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние. Другие рейды против незаконных проявлений цыга…н планируем на следующей неделе. Всех желающих уведомим», – написал Мазур.

19 апреля Мазур писал в Facebook, что «С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями Голосеевской районной государственной администрации предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра».

«В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона… А если честно, то за..бало. Планируем регулярные рейды против вышеупомянутых представителей. Будем ловить 2на горячем» и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности», – написал координатор С14.

Он добавил, что «попрошайничество, воровство, срач» – это не норма, и «касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам».

Напомним, в феврале один из пассажиров электрички «Львов-Мукачево» снял видео с детьми ромской национальности, устроившими беспорядок в вагоне.