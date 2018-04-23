«Предлагаю оставить политические амбиции с целью восстановления автодорог области», – глава Николаевского облсовета

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать встречу с народными депутатами, избранными от Николаевщины, чтобы решить вопрос с восстановлением дорог области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

Отмечается, что в понедельник, 23 апреля, Виктория Москаленко вместе с депутатами облсовета Михаилом Талпой и Тахиром Садридиновим осуществили выезд на две автодороги области Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков и Т-15-08 Калиновка – Снигиревка. В рабочей поездке принял участие начальник Службы автомобильных дорог Украины в Николаевской области Андрей Максименко.

Виктория Москаленко и Борис Козырь

В облсовете отметили, что очаковское направление, в частности дорога Т-15-07, нуждается в немедленной реконструкции. Ее восстановление будет стоить 129,9 миллионов гривен. При содействии депутата Верховной Рады Украины Бориса Козыря на этот год планируется выделение 50 миллионов гривен. На определенных участках автодороги ремонт начнется в конце июля.

– В интересах жителей общины Николаева сегодня мы должны оставить политические амбиции. Я буду инициировать встречу со всеми без исключения депутатами Верховной Рады, которым жители делегировали полномочия представлять их интересы. Только консолидируя наши усилия мы сможем достичь результата в вопросе восстановления дорог, – отметила председатель областного совета Виктория Москаленко.

В этот же день председатель областного совета посетила Витовский район, где осмотрела ход ремонтных работ на участках автодороги Т-15-08.