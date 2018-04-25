В Южноукраинске горожане начали сбор подписей за отставку мэра Параконного и роспуск исполкома из-за повышения тарифов

Виктор Пароконный Жители Южноукраинск собирают подписи за отставку на сессии Южноукраиского городского совета мэра города Виктора Параконного, а также роспуск исполнительного комитета.

Об этом сообщает издание «Барометр Южноукраинска» со ссылкой на видеосюжет, посвященный проблеме тарифов.

На открытом собрании общественных организаций поднимался вопрос касательно повышения тарифов на услуги по водоснабжению и отоплению, плохого состояния дорог и предоставления некачественных медицинских услуг.

«Буквально через неделю, 2-го мая вырастет цена на горячую воду, существенно подорожает отопление. За 1 м.куб. холодной воды нужно будет платить на 6 грн. больше, за водоотведение на 4 грн», – отмечает издание.

При этом указывается, что АЭС может предоставлять данные услуги дешевле, чем на данный момент коммунальное предприятие «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство».

«ЮУ АЭС планирует продавать 1 Гкал по 83 грн., а ТВКХ в свою очередь будет поставлять тепло населению уже по 242 грн. Себестоимость холодной воды для АЭС составляет 6 грн. 92 коп. за 1 м.куб., а горожанам её будут продавать по 15 грн. Водоотведение для КП ТВКХ будет стоить чуть больше 6 грн., а населению эта услуга обойдется почти в 18 грн», – говорится в публикации.

Также отмечается, что участники собрания написали коллективное обращение к депутатскому корпусу, в котором, помимо прочего, требуют созыва сессии Южноукраинского городского совета по вопросу досрочного прекращения полномочий городского главы Параконного, аргументируя это тем, что «устали от бесконечных «реформ» городского главы Параконного, от коррупции, политических ссор» и прочее.

Напомним, что ранее экс-мэр Южноукраинска заявил, что по указанию нынешнего градоначальника Параконного избили депутата горсовета.