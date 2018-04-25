Школьники Николаева предлагают провести Всеукраинскую акцию «Українські діти за мир»

Ученики и учителя школы «Гипанис» образовательного комплекса университета имени П.Орлика предлагают 8 мая 2018 года провести Всеукраинскую акцию «Українські діти за мир».

Об этом сообщает пресс-служба учебного завдения.

«Государство Украина стало непосредственным участником тяжелых и болезненных военных процессов, в которых страдают как взрослые, так и дети. Поэтому именно дети Украины призывают к прекращению военных действий в Украине и мире. Каждая школа, каждый ученик нашей страны может принять участие в такой акции в удобной для него форме», - говорится в сообщении.