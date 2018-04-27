Верные друзья и охранники, - в Николаеве ищут хозяев для собак из приюта

В Николаеве ищут хозяев для собак, которые находятся в «Центре защиты животных».

Об этом сообщает «Центр защиты животных» на своей странице в Facebook.

«Собаки ищут дом и хозяина! Есть маленькие домашние собачки, большие собаки для охраны, дружеские и милые, немного робкие и недоверчивые. Собаки всех возрастов, размера, породы и цвета очень ждут нового хозяина! Все собаки здоровые, стерилизованные, имеют прививки. Почти каждый пес имеет 100% охранные качества и приветлив к людям».

«Эти животные нуждаются в вашем внимании! Они пережили разное... Сейчас они доверяют людям и хотят стать вашим другом, охранником, «звоночком» во дворе, утешением в час грусти, верным товарищем», - сообщили в центре защиты.

Николаевцев приглашают познакомиться с собаками. Чтобы забрать собаку домой, нужны документы (паспорт, идентификационный код, можно копии), поводок и ошейник (намордник). Также нужно продумать, как транспортировать животное максимально комфортно (можно взять пеленочку или покрывало для подстилки в машине). При приеме-передаче животного заключается договор, в который вносятся данные ее хозяина.

Контакты: офис – улица Образцова 1/2, телефон (0512) 47-21-93 (факс 47-21-92). Пункт стерилизации и передержки бездомных животных – улица Коминтерна, 36, телефоны (0512) 71-10-13, 063-516-48-64. График работы: понедельник – пятница 9:00-17:30 (обед 13:00-13:30).