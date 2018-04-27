Международный холдинг отсудил у предприятия братьев-депутатов Николаевского облсовета Садридиновых ₴1,5 миллиона

Тахир и Рустамджан Садридиновы Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с ООО «С-Росток» в пользу ООО «Агроскоп Интернешнл» 1 миллион 575 тысячи 752 гривны пени, штрафа и инфляционных расходов за несвоевременные выплаты по заключенному договору о поставке товаров.

Об этом говорится в соответствующем решении суда.

Отмечается, что предприятия заключили договор 11 марта 2016 года, согласно которому ответчику поставили товар на общую сумму 12 миллионов 355 тысяч 698 гривен, однако по состоянию на 9 января текущего года за ним числилась задолженность в сумме 2 миллиона 220 тысяч 203 гривны.

В связи с просрочкой выплат ООО «Агроскоп Интернешнл» обратилось в суд, который по результатам рассмотрения материалов дела удовлетворил исковые требования в полном объеме. В течение 20 дней ООО «С-Росток» может обжаловать данное решение.

Как известно, «Агроскоп Интернешнл» – это часть международного холдинга «Origin Enterprises». Компания ведет свою деятельность на украинском рынке с 2002 года, в частности занимается поставками семян и удобрений.

А владельцами ООО «С-Росток» являются братья депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» Тахир и Рустамджан Садридиновы.