На Николаевщине на майские праздники будет солнечная погода и 25-31 градус тепла

В Николаевской области по прогнозам синоптиков в период майских праздников осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области со ссылкой на главу Николаевского областного центра по гидрометеорологии Людмилу Дураник.

Сайты «Sinoptik» и «Gismeteo» более сдержаны в своих прогнозах. В субботу обещают +22, в период с воскресенья по вторник +25-27. Погоду обещают солнечной, ночью может похолодать до +9-12 градусов.