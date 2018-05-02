В Николаеве состоялся Региональный тур IT чемпионата «Золотой Байт»

28 апреля в Николаевском филиале Компьютерной Академии ШАГ состоялся Региональный тур чемпионата, в котором принимали участие конкурсанты, прошедшие первый этап.
Об этом говорится в сообщении Николаевского филиала Компьютерной Академии ШАГ.
За право представить Николаев на Международном финале боролись 20 команд. Участники представили свои проекты в 10 различных номинациях, объединенных темой Чемпионата «Invent. Create. Change».
Среди проектов-призеров есть социальные, которые могут изменить жизнь людей.
По итогам чемпионата Николаев на Международном финале представят следующие команды:
Startup challenge
- Tringl
- Med LED
Short Movie
- VisGen
Character design
- Easter Gabella
Международный финал пройдет в Киеве 19-20 мая.
Справка
Чемпионат «Золотой Байт» это некоммерческая социальная инициатива, которую поддерживает Министерство образования и науки Украины.
Целью чемпионата является поддержка талантливой молодежи, развитие IT-отрасли и создание позитивной startup-атмосферы в Украине. В конкурсе участвуют школьники, студенты и молодые выпускники высших и средних учебных заведений. Организатор Чемпионата — Компьютерная Академия «ШАГ», среди партнеров — известные украинские и международные компании: Microsoft, Autodesk, Dell, Intersystems, Infopulse, Imperious Group, Intel и другие. Участие для всех конкурсантов бесплатное, призовой фонд составляет 500 тысяч гривен.