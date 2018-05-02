Порошенко подписал закон, согласно которому родственников репрессированных в СССР признали потерпевшими

Закон об усовершенствовании процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов получил подпись президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Предполагается, что документ в значительной мере восполнит правовые пробелы в законодательстве и «улучшит ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав».

Обновлена терминология закона о реабилитации жертв политрепрессий в Украине, также вводится категория пострадавших - родственников репрессированного коммунистическим режимом человека.

Кроме того, теперь нормирована обновленная процедура реабилитации, которая «максимальной будет учитывать» все обстоятельства совершения репрессий против конкретного лица.

При этом рассмотрение документов предполагает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, которые занимаются соответствующей тематикой.

Напомним, в Николаеве реабилитировали жертву сталинских репрессий – расстрелянного почти 80 лет назад мужчину.