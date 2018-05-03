Ученые обеспокоились огромным количеством пластика в арктических льдах – до 12 миллионов частиц на кубометр

В одном кубометре льда из Арктики на самом деле содержится в тысячу раз больше микрочастиц пластика, чем считалось ранее.

Об этом говорится в работе исследователей, опубликованной в Nature Communications, сообщает «Itc.ua».

Как сообщается в новом исследовании группы ученых Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера под руководством профессора Илки Пеекен, огромное количество микрочастиц пластика – размером менее 5 миллиметров – ныне активно скапливается в арктическом льду, который в будущем может стать очередным источником распространения пластика в мировом океане.

С целью оценить масштаб проблемы ученые при помощи новых технологий сканирования изучили состав ледяных пластов, которые были взяты в нескольких точках Северного Ледовитого океана с 2005 по 2015 год. Новый метод впервые позволил максимально детально изучить лед. Выяснилось, что в разных участках океана количество пластиковых микрочастиц на кубический метр варьируется от 1 до 12 млн штук – это примерно в тысячу раз больше, чем нашли ученые во время предыдущих экспериментов, в частности, во время похожего эксперимента, проведенного в 2014 году.

Большинство найденных микрочастиц пластика имели размер меньше 11 микрометров, то есть они практически невидимы для человека. Всего в арктическом льду было обнаружено 17 видов пластика: больше всего оказалось частиц масляного лака, полиэтилена, этиленвинилацетата и ацетилцеллюлозы.

Отметим, что ежегодно в мировой океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика. При этом практически нет проектов, которые бы занимались реальными разработками в сфере уничтожения микропластика, оказавшегося в мировом океане.

Вместе с тем, проблема микропластика становится все серьезней. Так, в начале апреля испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика.

Говоря более конкретно, в желудке кашалота биологи из Центра спасения дикой природы испанского региона Эль-Валле нашли почти 20 килограммов пластиковых пакетов, сеть, канистру и мотки веревки. Вероятнее всего, кит умер из-за того, что не смог переварить весь этот пластик — из-за него в желудке развилась инфекция перитонит, которая привела к смерти кашалота.

Напомним, что мусорное пятно в Тихом океане достигло размеров, в три раза превышающих площадь Франции.