Канадские врачи в Одессе будут делать бесплатные пластические операции бойцам АТО, - Минздрав

Канадские врачи-волонтеры снова прибыли в Украину, чтобы помочь раненым участникам Революции Достоинства и украинским бойцам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Одессе с 19 по 25 мая канадские врачи совместно с украинскими коллегами будут проводить бесплатные пластические операции.

- Уже в шестой раз канадские врачи-волонтеры приезжают в Украину, чтобы предоставить безвозмездную помощь. Пластические операции будут проводить на лице и верхних конечностях, займутся устранением постравматических черепно-лицевых деформаций, дефектов мягких тканей и рубцов. За все время они безвозмездно прооперировали более сотни украинских пациентов. Благодарю канадских коллег из «Канадско-Украинской Фундации» за неизменную поддержку наших пациентов и помощь нашим врачам! — сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Обращаться за бесплатной медицинской помощью могут украинские военнослужащие, которые были ранены во время военных действий на Донбассе и пострадавшие участники Майдана.

Если вы или ваши родные, друзья, знакомые нуждаются в помощи — обращайтесь по номеру: 097 952 50 32, или электронной почте canadaukrainefoundation@gmail.com.

Напомним, в Одессе бойцу 28-ой ОМБР впервые установили протез, собранный местными протезистами.