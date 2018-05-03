Безответственность как образ жизни или Почему нам никогда не избавиться от бездомных собак

Давайте представим, что в Украине резко стало модно заводить лисичек. Появились «лисьи питомники», в которых их прививают, социализируют и раздают в добрые руки. Спустя время, люди, наигравшись, выбрасывают животных. Кого-то из-за болезни, кого-то из-за рождения ребенка, у которого появилась аллергия, кого-то из-за шкодливости и кого-то из-за переезда.

Выброшенные животные жмутся к людям, плодятся, питаются на мусорниках, а некоторые то ли из-за развившихся болезней, то ли из-за страха, начинают бросаться на людей. Общество сразу делит лис на две категории: свои - хорошие и добрые, и «бродячие» - блохастые, злые разносчики заразы. Почему-то забывая о том, что изначально эти лисы были домашними.

После, когда лисы, которые по природе своей - хищники, нападают на других животных и даже на людей, общество начинает их ненавидеть и желать им смерти. Людям становится безразлично то, как именно лисы попали на улицу и как продолжат попадать в будущем. Важно лишь то, что они - зло и быть их там не должно. Любыми способами.

Конечно же, сравнивать лис с котами или собаками, которые испокон веков рядом с человеком, не совсем правильно. Тем не менее, многие из нас ходят в зоопарк, а некоторые даже показывают своим детям, как там кормят питона Алису живыми мышками. Как домашние коты приносят дохлых птиц и крыс, как на Дискавери тигры загоняют оленей, а крокодилы нападают на животных, которые приходят попить воды. Мы смотрим и пожимаем плечами, мол: «Жалко мышку/птичку/олененка, но это же ж природа».

В ситуации, которая сложилась в Николаевском зоопарке, очень много печального. Печально то, что собаки вообще находились в зоопарке, что охрана, которая работает за деньги из городского бюджета, не слышала и не видела ничего (или же привыкла к бегающим там собакам?), что беззащитные, дорогостоящие животные, вероятно, умерли в муках. Но самой главной проблемой нашего города уже давно является такое количество бездомных собак на улицах.

И зоозащитники, и противники бездомных животных всегда сходятся (на самое деле – нет) на том, что бесхозных собак на улицах быть не должно. Вообще. Разница только в методах, которые они выбирают или пропагандируют. Я не буду вдаваться в подробности, расписывая преувеличения зоозащитников, которые считают, что собака напасть в принципе не может и противников, которые видят в каждой из них желание убивать и советуют отстреливать их и кормить отравленной едой. О манипуляциях информацией я уже писала в одном своём блоге.

Суть в том, что я не готова избавиться от всех собак в городе тем путем, который предлагают многие, а потом наблюдать, как мои земляки снова и снова будут выбрасывать котят в коробках на улицу, запихивать щенков в пакеты, вывозить за город и отпускать не кастрированных кобелей «на самовыгул». Мне противно смотреть, как мы сами превращаем город в псарню, а потом тычем на животных, в бездомности которых сами и виноваты, пальцами и просим от них избавиться.

Буря, которую вызвала идея бесплатного чипирования животных в Николаеве, показала, что николаевцы не готовы отвечать за своих собак. Миллионы постов о найденных собаках говорят о том, что для некоторых – это просто игрушки. Никто не говорит: «Я – безответственный дурак. Такая ситуация по нашей вине». Все хотят лёгкого решения проблемы, которая появилась не вчера и не год назад. Но никто не хочет, например, платить налог на своё животное, стерилизовать его, если оно не несет племенной ценности, чипировать.

В то же время наши власти не хотят ничего делать для удобства содержания домашних животных, для решения проблемы с бездомными. Уже несколько лет они только и могут, что выдавать гневные комментарии по поводу нападений, боясь сболтнуть лишнего и маневрируя на «нейтральной» границе ради любви народа.