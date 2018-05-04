Совет правосудия отправил в отставку судью Хозяйственного суда Николаевской области

Валерий Фролов Высший совет правосудия 26 апреля уволил в связи с подачей заявления об отставке судью Хозяйственного суда Николаевской области Валерия Фролова.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета правосудия.

Кроме того, ВСП отложил рассмотрение вопроса об увольнении в связи с подачей заявления об отставке судьи Доманевского районного суда Аллы Вадовской.

Напомним, что ранее Фролов руководил Хозсудом Николаевской области и требовал привлечь к уголовной ответственности судей, которые также возглавляли хозсуд – Александра Середу, Юрия Коваля и Константина Василяку.

Также сообщалось, что Валерий Фролов в 2004 году был незаконно снят с должности главы Хозяйственного суда Николаевской области Указом Президента Украины, хотя назначала его на эту должность Верховная Рада Украины. После этого Фролов прошел десять лет судебных разбирательств касательно своего незаконного увольнения.