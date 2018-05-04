Совет правосудия отправил в отставку судью Хозяйственного суда Николаевской области

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Валерий Фролов
Высший совет правосудия 26 апреля уволил в связи с подачей заявления об отставке судью Хозяйственного суда Николаевской области Валерия Фролова.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета правосудия.

Кроме того, ВСП отложил рассмотрение вопроса об увольнении в связи с подачей заявления об отставке судьи Доманевского районного суда Аллы Вадовской.

Напомним, что ранее Фролов руководил Хозсудом Николаевской области и требовал привлечь к уголовной ответственности судей, которые также возглавляли хозсуд – Александра Середу, Юрия Коваля и Константина Василяку.

Также сообщалось, что Валерий Фролов в 2004 году был незаконно снят с должности главы Хозяйственного суда Николаевской области Указом Президента Украины, хотя назначала его на эту должность Верховная Рада Украины. После этого Фролов прошел десять лет судебных разбирательств касательно своего незаконного увольнения.

Вадим Богданов

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русскийобщество