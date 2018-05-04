В США после 7 лет подготовки испытали гравитационную атомную бомбу

Командование ВВС США сообщило о ходе испытаний новейшей ядерной авиабомбы B-61-12 с термоядерным зарядом.

Об этом сообщает Military.

«Программа выполняется очень хорошо. Мы провели 26 испытаний на земле и в воздухе», — рассказал замглавы штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал-лейтенант Джек Вайнштейн, отметив, что программа модификации бомбы ведется уже семь лет. Новая бомба — 12-я модификация ядерного боеприпаса B-61, предназначенного для использования как стратегическими бомбардировщиками B-2 и B-52, так и фронтовой авиацией — например, истребителями F-35. Главное отличие B-61-12 от предшественниц в конструкции хвостового оперения, позволяющего корректировать полет.

«Эта бомба в три раза точнее прежних», — заявил Вайнштейн.

По данным портала, первая партия этих бомб поступит на вооружение к 2020 году.

B-61 — основная ядерная бомба ВВС США переменной мощности. На вооружении с 1968 года. Тактические варианты имеют заряды 0,3-170 килотонн, стратегические — до 340 килотонн. Длина боеприпаса 3,58 метра, средний вес около 320 килограммов.