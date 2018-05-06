В Пентагоне военные сняли пародию на трейлер к фильму «Звездные войны»

Американские военные сняли пародию на трейлер к фильму «Звездные войны», под названием «Sea Wars Trailer» («Трейлер морских войн») и опубликовали его на официальной странице Пентагона.

Об этом сообщает «Лига.Новости».

Скорей всего ролик сняли к всемирному Дню киносаги «Звездные войны», который отмечают 4 мая.

Сообщается, что ролик сняли на авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), который является вторым кораблем ВМС США, построенный в своем классе.

Ролик полностью продублировал трейлер к фильму «Звездные войны: Пробуждение Силы», который вышел в 2015 году.