В Пентагоне военные сняли пародию на трейлер к фильму «Звездные войны»

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Американские военные сняли пародию на трейлер к фильму «Звездные войны», под названием «Sea Wars Trailer» («Трейлер морских войн») и опубликовали его на официальной странице Пентагона. 

Об этом сообщает «Лига.Новости».

Скорей всего ролик сняли к всемирному Дню киносаги «Звездные войны», который отмечают 4 мая.

Сообщается, что ролик сняли на авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), который является вторым кораблем ВМС США, построенный в своем классе.

Ролик полностью продублировал трейлер к фильму «Звездные войны: Пробуждение Силы», который вышел в 2015 году.

 

Юлия Давиденко

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русскийобщество