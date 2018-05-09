Празднование Дня Победы в Украине: в Киеве перекрывают движение и устанавливают «рамки»

В среду, 9 мая, 2018 года отмечается 73-я годовщина со Дня Победы во Второй мировой войне. Во всех городах Украины ко Дню Победы запланированы церемонии возложения цветов и прочие праздничные мероприятия.

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10:05 В Киеве около 200 участников «Бессмертного шествия» отправились в Парк Славы.

09:54 На территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне проходит принятие военной присяги служащими 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ при участии президента Украины.

09:47 Утром, 9 мая, под стены здания телеканала «Интер» пришли представители ультраправой партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацдружин.

Под «Интером» собралось около 30 человек, установили палатку Нацкорпуса. Представители Нацкорпуса заявили, что они блокируют «Интер», чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь «Дня Победы».

09:30 В парке Славы состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Память погибших во Второй мировой войне почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак, патриарх Филарет.

09:15 В центре Киева возле станции метро Арсенальная перекрыто движение на части ул.Московская и Ивана Мазепы в направлении Площади Славы, на дороге установлены металлическое перекрытие и рамки металлоискателей. Движение транспорта возле площади Славы также ограничено, передает "Украинская правда".

Возле выхода из метро на "Арсенальной" дежурят усиленные наряды полиции. На площади собираются люди, которые примут участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в войне, здесь же желающим раздают цветы красного мака как символа памяти.