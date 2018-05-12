Николаевцев приглашают отпраздновать День Семьи и День Европы

В Николаеве, 12 мая, с 13:00 до 18:00 в Каштановом сквере пройдет праздник ко Дню семьи и Дню Европы.

Об этом сообщает пресс-центр Николаевской ОГА.

На празднике будут выступать творческие коллективы Николаевского колледжа культуры и искусств.

- 13:00-14:00 - Народный оркестр народных инструментов «Южная рапсодия»;

- 14:00-15:00 - Прибугский ансамбль песни и танца;

-15:00-15:45 - Концертная программа солистов и ансамблей специальности «Академически-хоровое пение» и Народного женского академического хора им. С. Фоминых;

- Концертная программа ансамбля народных инструментов «Играй, музыкант!», Народной группы народной песни «Зорецвіт» и ансамбля народного танца «Витражи»;

- Концертная программа «Традиции. Современность» при участии творческих коллективов колледжа.

На протяжении всего дня будет работать студенческая выставка, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, игровые программы для детей, Буккросинг и другие мероприятия.

Также 12 мая состоится всеукраинский спортивный праздник «Олимпийский день», в котором примут участие воспитанники детских садов, ученики спортивных и общеобразовательных школ, студенты и любители спорта и физической культуры.