Президент Порошенко подписал закон о соцвыплатах для иностранцев, которые служат в ВСУ

Президент Петр Порошенко подписал закон, который совершенствует вопрос выплаты одноразового пособия в случае гибели, инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указывается, что Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 214 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Документ устанавливает на едином уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ.

Напомним, что в октябре 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства». Планировалось, что за счет иностранцев, которые войдут в ряды украинской армии, снизится потребность в мобилизации граждан, а также уменьшатся расходы на различные формы выплат участникам боевых действий, инвалидам и семьям погибших.