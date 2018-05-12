«Свежее пиво, новые салаты, пицца и окрошка на пиве»: В паб «Ципа» приглашают отведать новые экспериментальные блюда

Несмотря на то, что лето наступит только через две недели, Цыпа уже сегодня открывает курортный сезон и зовет всех своих друзей отведать холодного пенного пива и попробовать новые блюда традиционной гуцульской кухни.
«До наступления лета остались считанные дни. Это если жить согласно календарю. Цыпа опережает время и уже сегодня готова разливать в бокалы традиционный летний напиток - холодное пиво. Пенящийся душистый напиток раскрывается новыми ароматами в сочетании с правильной едой. Поэтому наш бренд-шеф, постоянно работает над усовершенствованием рецептур. В этот раз разработал новые салаты и фирменную окрошку на пиве. Ценители гуцульской кухни и крафтового пива от «Ципы» уже в эти выходные могут их попробовать. Гуцульское оливье по рецепту жителей гор, салат из нескольких видов овощей с копченым мясом, который подается теплым, а также остренький салат из курицы. Также в меню появилась новая пицца с карбонатками (маленькими чешскими тефтельками)», - рассказывают в пабе.
«Окрошка на пиве» - это экспериментальное трешевое блюдо. Его нет в меню, но оно предлагается как временное сезонное блюдо для любителей экстремальных гастрономических впечатлений. Окрошку можно заправить любым пивом, которое есть в наличии в пабе. Официанты предупреждают - это блюдо на любителя, но если Вам хочется попробовать чего-то нового и нестандартного - «Окрошка на пиве» именно то, что нужно. Главное правильно угадать и заправить окрошку своим любимым пивом, которое будет хорошо сочетаться с остальными ингредиентами.
Традиционно на кранах обилие крафтового пива. Специально под каждые выходные в пабе завозится свежее пиво. Сегодня на кране:
ЦИПА ТРАДИЦІЯ
Ципа Менчул
Ципа Близниця
Ципа Петрос
Ципа Драгобрат
Ципа Чорна Гора
ЦИПА ПОШУКИ
Ципа Біла
Ципа Золота
Ципа-100
Ципа-220
Ципа на Молоці
Ципа Чорна
ДРУЗЬЯ
MOVA Mosaic IPA
IIIO American Blondie
Woolly Hop Tasmanian IPA
Кумпель / Kumpel Porter
ЧЕШСКАЯ КЛАССИКА
Pivovar Velké Popovice Kozel Černý / Dark
Паб Ципа находится по адресу Соборная, 2В (двор кинотеатра “Родина”)
Резерв столиков по телефону 073 026 2709