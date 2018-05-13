«Десятки надгробий вновь увидели свет»: На Николаевском Некрополе прошел субботник

В субботу, 12 мая, в Николаеве на территории николаевского Некрополя прошел субботник, в ходе которого жители Николаева провели уборку на самом старом из сохранившихся городских кладбищ.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевская ритуальная служба».

Отмечается, что инициаторами субботника стали волонтер Ольга Малярчук и николаевский историк и краевед Татьяна Губская. Также в нем принимали участие бойцы, проходящие службу в 79-ке, 145-м полку, 406-й артиллерийской бригаде, ГО «Оберіг» и «Бугский гард», ЦДУ АТО и просто отдельные граждане.

Так, на Некрополе полностью расчистили несколько рядов старых захоронений периода первой и второй Мировых войн.

«Можно уверенно сказать, что десятки надгробий вновь увидели свет. В ходе работ образовались большие кучи мусора, которые будут вывезены силами КП «Николаевская ритуальная служба» в понедельник. Собравшиеся единодушно отметили свою готовность заниматься этим и впредь, предоставив право координации этих работ Малярчук и Губской», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что студенты и преподаватели Николаевского колледжа КНУ строительства и архитектуры убирали городской некрополь.