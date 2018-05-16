Николаевцы просят депутатов горсовета разобраться с бомжом по кличке Сеня, который пугает людей - вопрос выносят на завтрашнюю сессию

Фото из публикации NikLife Жители микрорайонов Намыв и Лески обращаются к депутатам Николаевского горсовета с просьбой решить проблему с бездомным мужчиной по кличке Сеня, который пугает взрослых и детей своим поведением и представляет для них опасность.

Об этом сообщает Татьяна Чайка в группе Contact Center при Николаевском горсовете.

В обращении жителей на имя депутата округа Владимира Садыкова значится, что данный мужчина является безработным и имеет проблемы с психикой, проходил курс лечения в Николаевской областной психиатрической больнице, а также на протяжении двух лет «терроризирует своим поведением детей и взрослых».

По ее словам были написаны заявления на имя Начальника отдела полиции Заводского района Олега Гудыма и на главу Администрации Заводского района Виктора Дмитрука.

«Люди (абсолютно незнакомые), к которым я подходила с просьбой подписать обращения, мягко говоря, шокированы бездействием наших органов и власти. Не понимают, как на особу, плюющую в детские коляски, распускающую руки на женщин, ежедневно и каждую ночь нарушающую общественный порядок... не может найтись управы и отсутствовать полномочия!» - написала Татьяна.

Также, она добавила, что в четверг 17 мая на сессии городского совета в разделе «Разное» будет вынесен этот вопрос.

«Просим Вас, как нашего депутата совместно с силами Администрации Заводского района и Управления здравоохранения Николаевского городского совета принять конструктивные меры относительно данной особы, изолировав его», - идет речь в обращении жителей.

Напомним, ранее Новости Н писали, что этот же мужчина бросился на девочку на остановке.