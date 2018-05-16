В День вышиванки николаевцы могут присоединиться к патриотической акции и нарядиться в этно-стиле

В третий четверг последнего месяца весны, 17 мая, отмечают День вышиванки. Этот праздник посвящен украинской культуре и традициям, а вышитая в особом стиле рубашка является его главным символом. В последние годы этот день превратился в некий флешмоб, во время которого многие люди сменяют свой образ на традиционно украинский и идут на работу, учебу или по другим делам в вышиванках.

Николаев – не исключение и здесь в этот день в городе можно встретить немало людей в украинских нарядах. Кроме того, часто горожане собираются на мегамарши вышиванок, пишет «NikLife»

Отметим, что День вышиванки является самобытным и самодостаточным, не привязан ни к одному государственному или религиозному празднику. Редакция «NikLife» призывает читателей тоже присоединиться к флешмобу, где бы вы ни были и поддержать патриотический дух Николаева вместе.