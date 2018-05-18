В Николаеве пенсионерка подарила свою квартиру сыну главврача роддома и живет в жутких условиях, - волонтер

Николаевская волонтер Мила Юрченко заявила, что 66-летняя жительница города переписала на сына главного врача роддома №1 Евгения Волохова квартиру и теперь живет в жутких условиях.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Так, недавно женщина попросила у неё помощи для своей одинокой соседки, которая после потери мужа и сына осталась одна. В квартире перекрыто газоснабжение, поэтому пенсионерка не может даже приготовить себе еду.

«Водопроводом Анна Александровна тоже не может пользоваться, потому что краны сломанные, а трубы текут. Конечно накопленные долги, субсидий нет, а льготы смешные, как для статуса «Ребенок войны» - около 14%. Благодаря неравнодушию соседки Елены и коллеге (в прошлом) по работе, иногда посещают бабушку, забирают к себе помыть и покормить, меняют подгузники, она еще держится. Бабушка имеет проблемы со здоровьем (по зрению + диабет) и нуждается в помощи и постороннем уходе», - написала Юрченко.

После неравнодушные николаевцы обратились в соцслужбы для того, чтобы поставить на учет Анну Александрову, однако выяснилось, что кроме платежных поручений у женщины нет никаких документов на квартиру.

«Бабушка странно себя ведет, иногда наблюдается забывчивость и прочее. Ну, благо ходит бывшая сотрудница по работе и приносит покушать бабушке каждый день, за что ей реально огромное спасибо! Но, как-то не очень вяжется с доброй «саморитянкой» накормить, но не поменять подгузник, или не помыть человека, который около месяца не мылся, хотя сама то тоже медработник...С недовольством, но продолжает ходить, будто по-принуждению, - отмечает она.

В итоге волонтеры выяснили, что в 2016 году женщина подарила свою квартиру сыну главврача 1 роддома Евгению Волохову.