В Николаеве разводят Ингульский и Варваровский мосты

В Николаеве в субботу, 19 мая, разводят Ингульский и Варваровский мосты.
Об этом сообщают корреспонденты «Преступности.НЕТ».
Как известно, мосты разведут для того, чтобы пропустить в гавань корабли. По предварительной информации, эти корабли должны принять участие в праздновании Дня Европы.
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Как сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», по состоянию на 16:45 Ингульский мост уже разведен.
16:53 На данный момент разводится и Варваровский мост.
Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта.