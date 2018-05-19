В Николаеве разводят Ингульский и Варваровский мосты

В Николаеве в субботу, 19 мая, разводят Ингульский и Варваровский мосты.

Об этом сообщают корреспонденты «Преступности.НЕТ».

Как известно, мосты разведут для того, чтобы пропустить в гавань корабли. По предварительной информации, эти корабли должны принять участие в праздновании Дня Европы.

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Как сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», по состоянию на 16:45 Ингульский мост уже разведен.

16:53 На данный момент разводится и Варваровский мост.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта.