Синие человечки, драконы и круассаны: Соборную «захватило» шествие, посвященное Дню Европы

В субботу, 19 в честь Дня Европы по главной улице Николаева прошло колоритное шествие под флагами разных стран Евросоюза. В нем принимали участие студенты николаевских ВУЗов и ученики разных школ.

Об этом сообщает NikLife.

Действие парада растянулось от Областного дворца культуры до площади Соборной. Представили 28 стран Европы, поочередно громко скандировали их название и произносили речевки на соответствующем языке. Центр Николаева сосредоточил в себе настоящих ценителей европейской культуры и истории. Поделившись на команды, молодежь пыталась передать культуру и колорит выбранной страны своими нарядами и реквизитами.

В параде участвовали ученики и студенты николаевских образовательных учреждений. К представлению стран участники парада отнеслись серьезно и ответственно. Они не только облачились в национальные костюмы, но и дополнили свое шествие оригинальными аксессуарами и атрибутами ассоциирующимися с выбранной страной. Например, «французы», кроме национальных костюмов и флагов Франции, добавили к своей колонне еще объемный круассан, который был над головами марширующих. Также в параде участвовали бумажные драконы и лошади.

«Интересным и необычным также был ассоциативный ряд Бельгии. Их колонну возглавляли мультяшные персонажи смурфики. Как рассказала одна из участниц парада, именно бельгийский художник придумал подобных гномиков и разрисовал их в синий цвет. Также каждая страна кричала либо четверостишие, известное в стране, которую они презентуют в оригинале, либо просто с чем данная нация ассоциируется. Например «шведы», бья пластмассовыми мечами о щит кричали «Швеция! Викинги!», - говорится в публикации.

Однако, были и участники, которые мало что знали о представляющей стране. Скорее всего потому, что выбирали государство за них. Так, например, представители Болгарии, кроме как с перцем и цветами свою страну ни с чем связать не смогли. Однако, как отметила одна из участниц, им со страной повезло, ведь ее учебное заведение представляет второй год подряд, а потому с подготовкой проблем не возникло.

Так как движение вдоль самой длинной пешеходной улице Украины было перекрыто, участники евро-парада дошли до Соборной площади чуть меньше чем за полчаса, где на сцене их ждали городской голова Александр Сенкевич, Олимпийский чемпион Александр Абраменко, руководитель аппарата облгосадминистрации Юрий Гранатуров, а также дипломатические представители морских соседей Украины.