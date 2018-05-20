Министр Супрун причислила к политзаключенным николаевского «волонтера», подозреваемого в мошенничестве

Николай Дадеу Министр здравоохранения Украины Уляна Супрун присоединилась к акции «А вони ще там» в поддержку украинских политзаключенных в России. При этом в их число она включила николаевца Николая Дадеу, которого в Украине подозревали в мошенничестве, а в РФ обвиняют в «экстремизме».

Пост в поддержку политзаключенных Супрун опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Фамилия николаевца появилась вместе с фамилиями, например, Олега Сенцова и Станислава Клыха, которых российский репрессивный аппарат незаконно осудил.

Как известно, в 2014 году одесские участники Евромайдана обвинили Дадеу в воровстве из общественной кассы 17 тысяч гривен. Однако данный конфликт так ничем и не закончился, и Дадеу продолжил собирать средства в Николаеве «на нужды АТО».

В 2016 году николаевские волонтеры также обвинили Дадеу в том, он похитил деньги, которые были пожертвованы родителями детей, отдыхающих в детском лагере «Степовий птах». В полиции тогда открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Сбежав в марте 2017 года от украинской Фемиды, Дадеу обосновался в российском Новороссийске. Далее под предлогом организации благотворительных мероприятий для детей с инвалидностью Дадеу принялся устанавливать контакты с представителями городской администрации. Это привлекло внимание сначала российских журналистов, а затем и правоохранительных органов. После задержания Дадеу подвергли допросу. Теперь в России его пытаются выставить как экстремиста.

Дадеу заявлял, что после задержания оперативники ФСБ применяли к нему пытки, в частности электрическим током, а также избивали. За Дадеу вступился известный правозащитный центр «Мемориал».

Стоит отметить, что в свое время Дадеу связывали с первым вице-губернатором Николаем Романчуком, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Дадеу, по имеющейся информации, был помощником Романчука.